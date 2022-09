Corinthians e Flamengo definem carga de ingresso para visitantes nas finais da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, 29, faltando 13 dias para o primeiro jogo na Neo Química Arena, as diretorias se reuniram para definir porcentagem das arquibancadas

Lucas Figueiredo/CBF Finais da Copa do Brasil estão marcadas para 12 e 19 de outubro



Há 13 dias do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, as diretorias se reuniram nesta quinta-feira, 29, para definir a carga de ingressos para a torcida visitante em cada partida. Diferente de como foi distribuído na Libertadores, desta vez a quantidade de torcedores foi definida pelo tamanho do estádio. Em São Paulo, no dia 12 de outubro, os rubro-negros terão acesso a 2.800 ingressos (6% da carga total do estádio, de 46 mil). Já no Rio de Janeiro, em 19 de outubro, o número de corintianos será de 3.810, na mesma proporção de 6% para o Maracanã que possui 63.500 lugares. A apuração foi feita pelo ‘Meu Timão’. Segundo o site, os rumores entre torcedores das organizadas do Corinthians é que o ingresso no Maracanã está por volta dos R$ 400. Os ingressos para os torcedores locais, de ambos os times, já estão esgotados.