Neymar declara apoio a Jair Bolsonaro nas eleições 2022; assista

Craque da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain gravou vídeo para apoiar o atual presidente da República

EFE/Ricardo Maldonado Neymar durante amistoso da seleção brasileira



Neymar decidiu apoiar explicitamente o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, nas eleições de 2022. A três dias da votação, o craque da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain gravou um vídeo cantando um dos jingles da campanha do chefe do Executivo. A gravação foi publicada nas redes sociais por Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal e atual coordenador da campanha de Bolsonaro. “Está dado o recado. Muito obrigado, Neymar. 22 neles!!”, escreveu o político, nas redes sociais. A filmagem surge um dia após o mandatário visitar o Instituto Neymar Jr., na cidade de Santos. Na última quarta-feira, o presidente esteve na associação ao lado de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo, e de Marcos Pontes, que pleiteia uma vaga no Senado pelo Estado.

Esta não é a primeira vez que Neymar demonstra simpatia com o atual presidente da República. Em 13 de agosto deste ano, o craque presenteou Jair Bolsonaro com uma bola autografada. Procurada pela reportagem do site da Jovem Pan, a assessoria de comunicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) disse que a entidade não proibiu os jogadores da seleção a se manifestar sobre política às vésperas da Copa do Mundo – o torneio acontecerá entre novembro e dezembro, no Catar. Apesar disso, até o momento, Neymar foi o único atleta da Amarelinha a apoiar um presidenciável. Recentemente, vale lembrar, o atacante Richarlison havia criticado as pessoas que usam a camiseta da Canarinho como protesto político, mas não chegou a citar os apoiadores do chefe do Executivo ou falar de alguma preferência por outro candidato.