Sergio Ramos descarta saída de Mbappé do PSG: ‘Não acredito nos rumores’

Declaração foi dada pelo zagueiro espanhol após empate da equipe francesa contra o Benfica pela Liga dos Campeões; Hakimi também comentou a situação de seu colega de equipe

EFE/EPA/Christophe Petit Tesson Imprensa francesa diz que astro quer deixar o clube já na próxima janela de transferências, em janeiro



O zagueiro espanhol Sergio Ramos comentou a situação de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain e descartou qualquer possibilidade do francês deixar a equipe em 2023. “A única coisa que posso dizer é que Kylian é um amigo e é muito feliz aqui todos os dias. Ele não saiu na temporada passada e não acredito nos rumores”, disse Ramos em entrevista ao Canal+. O lateral marroquino Hakimi também falou sobre a situação do colega: “Ele está feliz e focado no clube. Eu o vejo feliz e acho que isso é o mais importante”, disse o jogador. As entrevistas foram dadas após o empate em 1 a 1 contra o Benfica pela Liga dos Campeões nesta terça-feira, 11. Antes do jogo, a imprensa francesa começou a repercutir informações de que Mbappé estaria se sentindo traído pelos dirigentes do clube francês e que promessas feitas ao craque, como protagonismo no elenco e mais contratações, não teriam sido cumpridas. Os jornais afirmaram que o jogador estaria estudando sua saída já em janeiro, na próxima janela de transferências. Outro ponto que estaria incomodando a estrela francesa seria o posicionamento dentro de campo, determinado pelo técnico da equipe, Christophe Galtier.