Corinthians é goleado pelo Peñarol e acaba eliminado da Copa Sul-Americana

Agustín Martínez marcou três vezes e Canabbio uma; a derrota deixa os brasileiros em terceiro no Grupo E

EFE/Mariana Greif Agustín Martínez fez três jogos na partida



A aventura do Corinthians na Copa Sul-Americana de 2021 acabou cedo. Depois de três rodadas, a equipe do Parque São Jorge foi eliminada nesta quinta-feira, 13, pelo Peñarol depois de perder por 3 a 0, no Uruguai. Com quatro pontos, o Corinthians fica em terceiro no Grupo E, oito pontos atrás dos uruguaios faltando apenas seis em disputa. Somente o primeiro de cada grupo avança para a próxima fase. Em primeiro tempo muito apagado e com uma apresentação ruim, o Corinthians levou o primeiro gol logo aos cinco minutos. Agustín Martínez abriu o placar em lance de escanteio, subindo mais do que a zaga corintiana. Aos 14, o camisa 19 voltou a marcar depois de cruzamento pela direita. No segundo tempo, aos oitos minutos, Canobbio limpou a marcação e bateu sem chances de defesa para Cássio, ampliando o placar para 3 a 0.

Aos 23 minutos, em novo lance de escanteio, Agustín Martínez marcou o quarto do jogo e seu hat-trick, fechando o placar em 4 a 0. Apesar da eliminação, o Corinthians precisa cumprir a tabela do campeonato, jogando em casa nas últimas duas rodadas. Na próxima quinta-feira, dia 20, a equipe recebe o Sport Huancayo, na Neo Química Arena, às 21h30 (horário de Brasília). Na última rodada, o confronto será contra o River Plate Asunción, na quarta-feira, dia 26. Classificado às semifinais do Paulistão, o time volta a campo no final de semana, ainda sem adversário confirmado.