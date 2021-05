Em embate contra a fome, São Paulo doa alimentos para famílias carentes de Paraisópolis

Mais de 440 famílias foram contempladas em ação do clube junto ao movimento G10 Favelas

Divulgação/ G10 Favelas Mais de mil pessoas foram contempladas com cestas básicas



O São Paulo informou nesta quinta-feira, 13, que realizou uma grande doação de alimentos para famílias carentes de Paraisópolis, na zona sul da capital, em ação com o movimento G10 Favelas. A arrecadação contou com ajuda dos sócios do clube, torcedores e a comunidade em geral. Ao todo foram 440 famílias contempladas com cestas básicas, num total de mil pessoas. “Esta ação de solidariedade e amor ao próximo do São Paulo Futebol Clube contribui muito com a nossa campanha de combate à fome. O Julio (Casares, Presidente do clube) tem sido um grande parceiro do G10 Favelas. A mobilização que ele tem feito tem nos ajudado a levar alimento a quem mais precisa por meio do movimento Panelas Vazias”, revelou Gilson Rodrigues, presidente da organização.

Ao site do clube, o presidente Julio Casares comentou que a ação é motivo de orgulho. “O São Paulo sabe da importância que tem para a comunidade e exerce seu papel social, usando a força que tem para ajudar e acolher quem precisa. Principalmente em um momento como esse, de tanta dificuldade para tanta gente. Ajudar é parte do nosso DNA”, disse o presidente. Também nesta quinta, o Corinthians começou uma campanha para arrecadar 200 toneladas de alimento em parceria com a Central Única de Favelas.