JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
3 em 1 | 16h00 - 18h00
Corinthians

Corinthians é multado pelo STJD por confusão com menino que ganhou camisa de Neymar

Clube foi enquadrado no artigo 213, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição para quem deixa de tomar medidas capazes de prevenir e reprimir desordens

Estadão Conteúdo

Neymar durante partida contra o Remo, no sábado (1º)
Neymar durante partida contra o Remo, no sábado (1º) MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Corinthians foi multado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) pela desordem causada por torcedores que ofenderam o menino de 8 anos que ganhou de presente uma camisa de Neymar.

O clube foi enquadrado no artigo 213, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição para quem deixa de tomar medidas capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto. Pela infração, o Corinthians recebeu multa de R$ 10 mil.

A decisão do STJD também levou em conta outros dois episódios ocorridos na partida. O Corinthians foi punido pelo atraso de três minutos no retorno do intervalo e pelo excesso de crianças no protocolo de início do jogo, com 67, número acima do limite permitido. As duas infrações renderam mais R$ 10,5 mil em multas ao clube.

O caso envolvendo o menino aconteceu depois do clássico com o Santos, quando Neymar entregou sua camisa a um torcedor corintiano que afirmou ser fã do atacante. A atitude não foi bem recebida por parte da torcida, que passou a hostilizar o garoto e seus familiares.

Diante da situação, a família precisou deixar a Neo Química Arena acompanhada por policiais militares e seguranças. O episódio acabou relatado na súmula da partida e posteriormente levado à Procuradoria de Justiça Desportiva, que denunciou o Corinthians.

A condenação foi confirmada nesta sexta-feira, após o julgamento do caso pelo STJD. Somadas as três infrações, o clube terá de desembolsar R$ 20,5 mil.

Assuntos

continue lendo

Neymar e Bruna Biancardi descobrem que serão pais de mais uma menina Famosos Neymar revela nome da 3ª filha com Bruna Biancardi; saiba qual é Informação apareceu de forma discreta em uma mensagem compartilhada pelo jogador nas redes sociais: a bebê se chamará Mariah
  1. Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 5 dias
  2. Corinthians negocia venda de volante por R$ 95 mi a clube da Premier League Estadão Conteúdo · há 1 semana
  3. Memphis lança clipe com sede do Corinthians em chamas: ‘Sempre fui um alvo’ Estadão Conteúdo · há 2 semanas
  4. Corinthians x Rosário: acompanhe a transmissão da Jovem Pan ao vivo Jovem Pan · há 2 semanas