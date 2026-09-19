Memphis pede desculpas à torcida do Corinthians após pênalti perdido: ‘Estou de coração partido’

Memphis Depay usou as redes sociais, neste sábado (19), para pedir desculpas à torcida do Corinthians após desperdiçar o pênalti que poderia ter mantido a equipe na disputa da Libertadores. O atacante afirmou estar de “coração partido” com a eliminação.



A manifestação aconteceu dias após a derrota por 1 a 0 para o Estudiantes. Até então, o holandês ainda não havia falado publicamente sobre o lance.



Na publicação, feita em inglês, Memphis lamentou o erro e disse que a cobrança se tornou uma das maiores decepções de sua carreira. O jogador também afirmou que estava confiante no momento do chute, já que havia executado cobranças daquela maneira outras vezes.



O atacante agradeceu ainda o apoio recebido dos torcedores e garantiu que seguirá trabalhando para construir uma história ainda maior com a camisa do Corinthians.



“Entendo e aceito todas as críticas e emoções que vêm com este momento, mas nunca, jamais vou desistir de tentar fazer uma história ainda maior neste clube e colocar o Corinthians, junto com o time e os torcedores, no lugar ao qual o clube pertence”, escreveu.



Memphis também afirmou que não pretende usar desculpas para justificar o momento e prometeu trabalhar ainda mais após a eliminação.



“É hora de trabalhar mais ou ir para casa, porque não sou o tipo de homem que se esconde atrás de desculpas. As coisas não serão fáceis, mas quem me conhece sabe que sou um lutador”, completou



O Corinthians volta a campo neste domingo (20), quando enfrenta o Fluminense, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.



Leia a publicação de Memphis na íntegra:







Quero pedir desculpas aos torcedores, aos milhões de pessoas que acreditaram no nosso sonho de conquistar a Libertadores.



Estou de coração partido por isso.



O pênalti que poderia ter nos mantido no jogo se tornou a maior decepção da minha carreira até agora.



Eu estava totalmente confiante na maneira como deveria bater na bola, como já fiz muitas vezes durante a minha carreira, mas o resultado foi doloroso.



A razão pela qual vim para este lindo clube sempre foi mostrar meu talento, minha disciplina e minha ética de trabalho.



Dois anos depois, construímos grandes lembranças, mas isso acabou e ficou no passado.



Renovei meu contrato com 100% de consciência e sabia que as coisas não seriam fáceis, já que meu ano não tem sido bom até agora.



Meu coração ficou feliz quando recebi todo o apoio de vocês! Dos torcedores que estiveram presentes quando eu mais precisei.



É por isso que esse resultado dói ainda mais!



Entendo e aceito todas as críticas e emoções que vêm com este momento, mas nunca, jamais vou desistir de tentar fazer uma história ainda maior neste clube e colocar o Corinthians, junto com o time e os torcedores, no lugar ao qual o clube pertence.



Então, mais uma vez, quero pedir desculpas a todos que verdadeiramente amam este clube.



É hora de trabalhar mais ou ir para casa, porque não sou o tipo de homem que se esconde atrás de desculpas.



As coisas não serão fáceis, mas quem me conhece sabe que sou um lutador.



Continuo no campo de batalha porque o sonho que todos nós temos não morreu, pelo menos não no meu coração.



E, para aqueles que encontram alegria na nossa dor, lembrem-se de que isso não muda nada na jornada que estamos construindo.



A vida vai ensinar uma lição a cada um no seu devido tempo.”