Corinthians é punido pelo STJD com um jogo de portões fechados por cânticos homofóbicos contra o São Paulo

ABNER DOURADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Corinthians lotou a Neo Química Arena contra o São Paulo



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu punir o Corinthians com um mando de campo com portões fechados pelos cânticos homofóbicos proferidos por seus torcedores na partida diante do São Paulo, realizada na Neo Química Arena, em 14 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. No julgamento realizado nesta quarta-feira, 14, o Timão foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”. Na ocasião, o árbitro Bruno Arleu chegou a interromper a partida e uma mensagem contra o preconceito foi exibida no telão do estádio, mas os gritos de “bicha” continuaram. Apesar da sentença, o Alvinegro paulista pode recorrer. Inicialmente, o clube poderia ser punido com uma multa de até R$ 100 mil, além da perda de pontos do torneio nacional. A próxima partida da equipe de Vanderlei Luxemburgo em seu estádio acontece apenas em 2 de julho, contra o Red Bull Bragantino.