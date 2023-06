Torcida organizada do Santos critica diretoria e convoca protesto no CT Rei Pelé

O ato é marcado pouco depois do Peixe ser eliminado na Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Santos está revoltada com a atual situação do time



A Torcida Jovem, principal organizada do Santos, convocou uma novo protesto para cobrar a diretoria nesta terça-feira, 13. Em comunicado, a uniformizada chama os santistas para manifestar contra os diretores e o presidente Andres Rueda, no próximo sábado, 17, no CT Rei Pelé. O ato é marcado pouco depois do Peixe ser eliminado na Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, além de se aproximar da zona de rebaixamento do Brasileirão. “A Massa Alvinegra foi humilhada pela diretoria nos últimos três anos. Mesmo com nosso incessante apoio nas arquibancadas, foram cinco lutas contra o rebaixamento, nove eliminações vexatórias, derrotas em clássicos, perda de autoridade na Vila”, diz um trecho da nota. Por causa da Data Fifa, a equipe dirigida por Odair Hellmann volta a campo somente no dia 21 de junho, diante do Corinthians, em casa.

