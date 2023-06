Ex-Corinthians, Robert Renan é convocado para a seleção brasileira

Zagueiro de 19 anos foi campeão sul-americano com a sub-20 no início do ano

Rafael Ribeiro / CBF Robert Renan foi negociado com o Zenit no início deste ano



O zagueiro de 19 anos, Robert Renan, que defendeu o Corinthians e foi trocado para o Zenit-RUS, foi convocado para a seleção brasileira principal pela primeira vez nesta segunda-feira, 12, para substituir Nino, do Fluminense, que se lesionou na rodada do Brasileirão no fim de semana. Robert esteve com a seleção no Mundial sub-20, também comandada pelo técnico Ramon Menezes, disputado neste mês na Argentina e foi campeão do Sul-Americano da categoria neste ano. O zagueiro vai se juntar ao grupo que começou a se apresentar nesta segunda em Barcelona. A seleção enfrentará Guiné no sábado, dia 17, por amistoso na Data Fifa. Três dias depois, o Brasil joga contra Senegal, em Lisboa.