Raphael Veiga passa por cirurgia no tornozelo e projeta: ‘Nada vai me parar’

Meio-campista se lesionou no jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Athletico-PR

Reprodução/ Instagram Meio-campista deve voltar apenas na próxima temporada



Nome do Palmeiras na última temporada, Raphael Veiga publicou uma foto neste domingo, 11, após passar por uma artroscopia no tornozelo direito e tentou tranquilizar os fãs e torcedores do Palmeiras. O jogador se lesionou durante o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, contra o Athletico-PR. Com o pé engessado no hospital, Veiga foi otimista com a recuperação. “Não tenho motivos para reclamar de nada em minha vida. Tudo é uma oportunidade de crescimento e amadurecimento. Deus continua sendo soberano e bom o tempo todo. Agradeço a cada mensagem que recebi nesses dias, todo o cuidado que o STAFF do Palmeiras teve comigo e é isso. Cabeça boa, pensamento positivo e nada vai me parar. Estarei na torcida por essas 12 finais que ainda faltam, dessa vez, igual antigamente, da arquibancada”, escreveu.