Corinthians é superado pelo Platense por 2 a 0 e perde invencibilidade na Libertadores

Apesar do resultado, o Alvinegro manteve a liderança do Grupo E e avançou às oitavas do torneio continental

THEO DAOLIO/MODUSFOCUS/ESTADÃO CONTEÚDO Em segundo jogo pós-lesão, Memphis Depay pouco agiu e deixou o campo no intervalo



O Corinthians perdeu a invencibilidade na Libertadores com uma derrota em casa por 2 a 0 para o Platense. Foi o primeiro revés do time com Fernando Diniz jogando na Neo Química Arena, onde a última derrota da equipe alvinegra havia sido ainda com Dorival Júnior.

O time paulista fez um primeiro tempo sem efetividade. Titular, Memphis Depay pouco agiu. O empate já agradava ao Platense, que anulou os mandantes. Franco Zapiola teve exibição de gala, com dois gols. A reação corintiana tardou e foi insuficiente diante de uma retranca argentina.

Apesar do resultado, o Corinthians manteve a liderança do Grupo E, com 11 pontos. O Platense classificou-se às oitavas em segundo, com 10, na sua primeira participação na Libertadores. O Santa Fe venceu o Peñarol por 1 a 0 também nesta quarta-feira (27), garantiu o terceiro lugar, com oito pontos, e disputará os playoffs da Sul-Americana. Os uruguaios somaram apenas três pontos, sem vencer uma partida sequer.

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Corinthians visita o Grêmio, no sábado (30), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um confronto direto na briga contra o Z-4. Ambos têm 21 pontos, mas os gaúchos têm melhor saldo de gols.

O primeiro tempo foi truncado, com faltas dos dois lados. As chances rarearam diante de duas defesas bem postadas, principalmente do lado argentino. O Corinthians até manteve mais a bola, mas sem efetividade.

Uma das poucas chegadas do Platense originou escanteio do time argentino. Na bola alçada, Hugo Souza saiu errado e não afastou. Ele se recuperou, mas não antes de a bola bater no braço aberto de Rodrigo Garro. Alexis Herrera foi ao VAR e assinalou pênalti. Franco Zapiola deslocou o goleiro corintiano e abriu o placar com categoria.

O Corinthians tentou reagir, mas sem assustar os argentinos, que se defenderam com solidez e intensidade para se recompor. Os jogadores alvinegros também exageravam nos erros no último passe antes de criar uma chance mais clara. A bola ficou muitas vezes travada com os volantes corintianos. No fim da primeira etapa, ainda deu tempo de o Platense gostar mais do jogo e até superar os corintianos em finalizações (seis a cinco).

Memphis Depay deixou o jogo no intervalo. Convocado pela seleção holandesa para a Copa do Mundo, o atacante pouco fez em campo. Limitou-se a uma finalização, facilmente salva pelo goleiro Matías Borgogno. O jogador pareceu lento, sem recursos para se livrar da marcação e demonstrando falta de ritmo de jogo. Foi apenas a segunda partida de Memphis após lesão muscular.

Kaio César e Zakaria Labyad foram as alternativas de Diniz para mudar o jogo já a partir do intervalo. O primeiro renovou a tática do time, entrando no lugar de Raniele. O marroquino entrou na vaga de Memphis com esperança de manter o brilho dos últimos jogos. O problema é que, do outro lado, o Platense também mudou e se retrancou ainda mais.

Não precisou que o time argentino atacasse para ampliar. Bastou que Zapiola estivesse perto de Hugo Souza e Matheuzinho quando o goleiro tentou passar para o lateral e entregou nos pés do meia. Da ponta da área, o camisa 10 chutou e encobriu o goleiro para fazer o segundo dele na noite.

O desenho do time corintiano em campo até era outro, mas as chegadas dependiam de jogadas individuais de Kaio César. O meio de campo do time ficou empobrecido, com sucessivos erros de passes dos demais jogadores. Rodrigo Garro, que costuma encontrar espaços em jogadas diferenciadas, não conseguiu mostrar seu brilho.

A 10 minutos do fim, polêmica. Kaio César criou chance para Yuri Alberto, cruzando na área. O atacante dividiu com o zagueiro adversário e caiu. Alexis Herrera foi cobrado para marcar pênalti, mas apontou apenas tiro de meta. Logo depois, o camisa 9 foi substituído por Pedro Raul e deixou o campo vaiado.

Restou ao Corinthians apelar para a bola aérea. Aos 40 minutos, Pedro Raul recebeu cruzamento, mas cabeceou em cima do goleiro Matías Borgogno. Insistindo nos chuveirinhos, a equipe descolou um pênalti quando Tomás Silva afastou e Breno Bidon caiu na área. Alexis Herrera foi ao VAR para anular a marcação após verificar que o meia não havia sido atingido. Foi a última chance, já que o Platense se fechou até o fim.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 2 PLATENSE

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (André Carrillo), Raniele (Kaio César), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Jesse Lingard); Memphis Depay (Zakaria Labyad) e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Fernando Diniz.

PLATENSE – Matías Borgogno; Agustín Lagos (Juan Ignacio Saborido), Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez (Santiago Dalmasso), Maximiliano Amarfil, Martín Barrios e Franco Zapiola (Santiago Quirós); Juan Gauto (Mateo Mendia) e Nicolás Retamar (Leonardo Heredia). Técnico: Walter Zunino.

GOLS – Franco Zapiola, aos 20 minutos do primeiro tempo e aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Alexis Herrera (VEN).

CARTÕES AMARELOS – Matheuzinho e Allan (Corinthians); Agustín Lagos e Juan Gauto (Platense).

PÚBLICO – 38.996 presentes.

RENDA – R$ 2.909.567,98.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (BRA).