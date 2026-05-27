Corinthians x Platense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela Copa Libertadores nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo

NELSON ALMEIDA / AFP Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians



Corinthians e Platense se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, em partida válida pela volta da 6ª rodada da Copa Libertadores.

O Corinthians é o 1º colocado do grupo E com 11 pontos, oriundo de três vitórias e dois empates. Já o Platense está na 2ª posição com sete pontos e soma duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Onde assistir Corinthians x Platense ao vivo

A Jovem Pan transmiste a partida a partir das 20h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também pode ser acompanhando na TV Globo, na ge tv e no Paramount.