Corinthians e Vasco não saem do zero no primeiro jogo da final da Copa do Brasil

Decisão do título totalmente aberta para a partida de volta, no Maracanã, no domingo (21) às 18h

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Yuri Alberto (e), do Corinthians, disputa lance com Puma Rodriguez, do Vasco, durante a partida de ida da final da Copa do Brasil 2025



Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 nesta quarta-feira (18), na Neo Química Arena, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Diante de sua torcida, o time paulista teve dificuldades para criar, mostrou pouca efetividade ofensiva e deixou a decisão do título totalmente aberta para a partida de volta, no Maracanã.

A finalíssima será disputada no domingo (21), às 18h, no Rio de Janeiro. Quem vencer fica com o título; em caso de novo empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Tricampeão do torneio (1995, 2002 e 2009), o Corinthians busca o tetracampeonato, enquanto o Vasco, campeão em 2011, tenta levantar a taça pela segunda vez.

Empurrado pelo grito de “jogo da vida” vindo das arquibancadas, o Corinthians iniciou a partida com marcação alta e tentativa de pressão nos primeiros minutos. O Vasco, porém, mostrou organização defensiva, reduziu espaços e passou a explorar os erros de passe dos donos da casa. Em um desses lances, Rayan chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento.

O susto fez o Corinthians recorrer a lançamentos longos e bolas paradas. Memphis Depay chegou a balançar as redes após cobrança ensaiada, mas novamente a arbitragem apontou posição irregular. O jogo ficou truncado, com muitos erros no meio-campo. Rodrigo Garro, escalado como titular, teve atuação discreta, e Yuri Alberto passou praticamente despercebido, sem receber bolas em condição de finalização. O Vasco, com Andrés Gómez pelo lado esquerdo, foi ligeiramente superior, mas também pecou nas decisões no ataque.

No segundo tempo, Dorival Júnior promoveu mudanças, com as entradas de Maycon e André Carrillo, tentando dar mais dinâmica à equipe. Ainda assim, o Corinthians seguiu nervoso e pouco criativo. O Vasco passou a trocar passes com tranquilidade desde a defesa, ganhou campo e manteve maior presença ofensiva, embora sem acertar o alvo com frequência.

A insatisfação da torcida corintiana aumentou com o excesso de erros, enquanto o Vasco voltou a levar perigo em bola parada, quando Barros acertou a trave após cobrança de escanteio. Dorival ainda tentou mudar o cenário com Vitinho no lugar de Garro, armando o time com três atacantes, mas a produção ofensiva seguiu limitada.

A melhor chance do Corinthians veio já na reta final, quando Yuri Alberto finalizou na pequena área e obrigou Léo Jardim a fazer grande defesa com o pé. O lance, porém, foi novamente invalidado por impedimento.

Com o empate sem gols, a decisão da Copa do Brasil fica aberta. O Corinthians precisará vencer fora de casa para conquistar o título, enquanto o Vasco leva a disputa para o Maracanã confiante após controlar o jogo em São Paulo.

*Com informações do Estadão Conteúdo