Corinthians obtém efeito suspensivo e libera Jô para encarar o Sport

O centroavante chegou a cumprir um jogo de suspensão, na vitória contra o Bahia, na última quarta-feira

O Corinthians está liberado para utilizar o atacante Jô na partida contra o Sport, fora de casa, marcada para a próxima quarta-feira, 23, e válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o Departamento Jurídico do clube paulista conseguiu efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) à punição do centroavante. Ele havia pegado dois jogos de gancho após ter desferido um soco no zagueiro Diego Costa, do São Paulo, no clássico realizado no Morumbi.

Jô chegou a cumprir um jogo de suspensão. Ele não atuou no confronto da última quarta-feira, quando o Timão venceu o Bahia por 3 a 2, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 11ª rodada. Na ocasião, o treinador interino Dyego Coelho não teve nenhum jogador para a posição, já que o reserva Mauro Boselli está se recuperando de problemas físicos.

Jô havia sido denunciado inicialmente por praticar agressão física, prevista no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que poderia acarretar em uma pena de até 12 jogos de suspensão. No entanto, o ato foi desclassificado para o artigo 250, que é “praticar ato desleal ou hostil durante a partida”. Em seu julgamento, Jô disse ter dado um “empurrão” em Diego Costa, que afirmara ter levado um soco.

O time do Parque São Jorge é o 11º colocado do Brasileirão, com 12 pontos somados até o momento. Enquanto se prepara para encarar os nordestinos, o Corinthians segue em busca de um treinador para a vaga de Tiago Nunes, demitido na última sexta-feira.