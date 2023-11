Corinthians empata com Atlético-MG e permanece próximo da zona de rebaixamento

Romero abriu o placar para os corintianos, mas Paulinho deixou tudo igual no segundo tempo; Galo fica mais distante dos líderes

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e Atlético-MG empataram na Neo Química Arena



Corinthians e Atlético-MG empataram em 1 a 1, na noite desta quinta-feira, 9, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ángel Romero abriu o placar para os corintianos no primeiro tempo, mas Paulinho deixou tudo igual na etapa complementar. O resultado, desta forma, não é favorável para nenhuma das duas equipes. O Timão cai para o 14º lugar, com 41 pontos, quatro acima do Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento – a Raposa, porém, tem duas partidas a menos. Já o Galo, que vivia a expectativa de se aproximar dos líderes, segue no sexto lugar, com 54 pontos, oito a menos que o primeiro colocado Botafogo. O conjunto liderado por Mano Menezes volta a campo neste domingo, 12, para visitar o Grêmio, em Porto Alegre. No mesmo dia, o Atlético-MG recebe o Goiás, em Belo Horizonte.

O jogo

O Corinthians dominou as ações e martelou até abrir o placar. Nos primeiros 20 minutos, o goleiro Everson fez pelo menos três grandes defesas – Gil, Renato Augusto e Yuri Alberto pararam no arqueiro. Empurrado pela torcida, o Timão abriu o placar aos 22 minutos, com Ángel Romero completando batida de falta de Renato Augusto. Pouco criativo, o Galo praticamente não incomodou, chegando uma única vez, em cabeçada para fora de Maurício Lemos. No retorno do intervalo, porém, a situação mudou na Neo Química Arena. Mais ligado, o conjunto mineiro passou a ter mais controle de bola. Aos 21 minutos, os atleticanos alcançaram a igualdade. Depois de cruzamento de Guilherme Arana, o centroavante Alan Kardec ajeitou para Paulinho completar para as redes. Com Yuri Alberto, que chutou rente ao poste, os mandantes até responderam. Quem dominou o restante do duelo, porém, foi a equipe visitante. A sorte dos corintianos é que o Atlético-MG desperdiçou algumas oportunidades.