Corinthians empata com o Athletico-PR em jogo com drama para Yuri Alberto

Com 29 pontos, os corintianos ficam em oitavo lugar, após o segundo empate seguido

O Corinthians jogou com um time alternativo, ao qual Fernando Diniz aplicou algumas improvisações por necessidade, e empatou sem gols com o Athletico-PR nesta quinta-feira, na Neo Química Arena. Fora a frustração de não vencer em casa e perder a oportunidade de subir na tabela do Brasileirão, houve outro motivo para preocupação, afinal Yuri Alberto, um dos principais nomes do time, sentiu a coxa após entrar no segundo tempo e saiu chorando do campo, carregado de maca.

Com 29 pontos, os corintianos ficam em oitavo lugar, após o segundo empate seguido – na rodada anterior, empataram com o Bahia em Salvador. O Athletico se mantém em terceiro lugar, com 37 pontos, e sai mais satisfeitos com o resultado do que os donos da casa, que poderiam ter se aproximado da briga pelas primeiras posições.

Diniz mandou a campo uma escalação com apenas três titulares, dois deles fora da posição original. O volante Raniele jogou como zagueiro e o lateral-direito Matheuzinho foi improvisado na esquerda porque Matheus Bidu está com dores na região do púbis e Angileri, suspenso. Hugo Souza, naturalmente, foi escalado como goleiro.

O Athletico-PR também não estava com força máxima, porque o lateral-esquerdo Lucas Esquivel e o volante Luiz Gustavo foram poupados e sequer viajaram para São Paulo. Nesse contexto de equipes desfiguradas, o que se viu foi um jogo pouco técnico, de muitas disputas duras e apenas uma ou outra oportunidade de gol criada.

O Corinthians criou mais, o que não significa muito frente ao quase nulo poder ofensivo dos athleticanos. A troca de passe característica da equipe paulista se fez presente apenas para ter o controle do meio de campo e evitar as investidas adversárias. Foi em uma bola área que surgiu a melhor chance corintiana, um cabeceio de Matheuzinho defendido pelo goleiro Santos.

No minuto final antes do intervalo, Zakaria Labyad ficou caído no chão, após torcer o joelho esquerdo, por isso não voltou para o segundo tempo. Kaio César foi acionado, junto de Yuri Alberto, que substituiu Dieguinho. A entrada das duplas deu melhor dinâmica ao ataque alvinegro, principalmente em razão das investidas agudas de Kaio César pelo lado direito.

Yuri Alberto teve suas oportunidades, mas desperdiçou a melhor do jogo, ao chutar mal na frente do goleiro. Aos 30 minutos, sentiu a coxa e caiu no gramado, o qual deixou chorando muito, carregado de maca.

Mais perigoso nos minutos finais, o Athletico-PR fez pressão em alguns momentos e chegou a carimbar o travessão com finalização do artilheiro Viveros, que perturbou a defesa da casa com sua movimentação dentro da área.