Corinthians empata com o Santos e pode ver liderança ficar mais distante

Com escalações diferentes, times fizeram jogo mais equilibrado do que o clássico disputado pela Copa do Brasil

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e Santos empataram em 0 a 0



Corinthians e Santos empataram sem gols na noite deste sábado, 25, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time paulistano fica em segundo lugar no Brasileirão com 26 pontos, e pode ver o líder Palmeiras abrir cinco pontos de vantagem caso vença o Avaí fora de casa neste domingo, 26. Já o Santos chega à sexta colocação, com 19 pontos. O jogo foi bastante diferente da partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, disputada três dias antes no mesmo estádio, e que terminou com goleada do Corinthians por 4 a 0. O time de Vitor Pereira entrou com escalação mista, pensando no jogo contra o Boca Juniors pela Libertadores, enquanto Fabián Bustos também fez diversas mudanças entre os titulares. O jogo teve boas chances de gol dos dois lados, apesar de raras, e os goleiros Cássio e John conseguiram triunfar sobre os atacantes em 90 minutos de equilíbrio. Nas principais chances, John defendeu chute de Roni e Cássio parou Léo Baptistão.