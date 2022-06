Vampeta quase foi preso por dever R$ 200 mil de pensão? Veja a resposta do ídolo corintiano

Durante o programa “Pergunte ao Vampeta”, da Jovem Pan, o ex-jogador brincou com a história e descartou a informação

Reprodução/Jovem Pan Comentarista da Jovem Pan falou sobre o caso durante o programa 'Pergunte ao Vampeta'



Comentarista do Grupo Jovem Pan e ídolo da torcida do Corinthians, Vampeta comentou as especulações, em 2019, de quase ter sido preso por dever R$ 200 mil de pensão. Durante o programa “Pergunte ao Vampeta”, o ex-jogador brincou com a história e descartou a informação. “A bolsa de apostas está querendo a minha cabeça. Já foi uma galera de jogadores, e o Vamp está aqui, firme e forte. Acha que se eu devesse estaria aqui? Os caras colocam na gaiola na hora. Fé em Deus. Não devo nada”, disse. Vampeta também falou sobre a seleção brasileira. Questionado se levaria o lateral-direito Daniel Alves para a Copa do Mundo, o comentarista acenou com um positivo. “Não tem lateral melhor do que o Daniel Alves antes da Copa. Levaria, sim”. O pentacampeão mundial ainda declarou que na disputa de melhor batedor de falta entre Marcelinho Carioca e Juninho Pernambucano, o ex-corintiano leva o título. “Juninho batia muito, mas o Marcelinho batia melhor, um dos melhores do mundo.”