Corinthians devolve 2 a 0 em cima do Atlético-MG e se classifica na Copa do Brasil nos pênaltis

Timão perdia por 2 a 0, mas conseguiu a igualdade e nas penalidades, o Galo perdeu três cobranças

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Matheus Bidu e Roger Guedes marcaram os gols no tempo normal



Na noite desta quarta-feira, 31, o Corinthians recebeu o Atlético-MG pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil tentando reverter os 2 a 0 dos mineiros na ida, e venceu pelo mesmo placar, empatando o duelo. Nos pênaltis, o Timão se classificou vencendo por 3 a 1. No primeiro tempo, os donos da casa começaram mornos, mas melhoraram e dominaram as ações. O Corinthians teve mais chances e perdeu algumas claras, mas aos 34 minutos, depois de recuo de bola errada, Renato Augusto cruzou e Matheus Bidu empurrou, de peito, para o gol e abriu o placar. Yuri Alberto ainda teve a chance de ampliar, mas acertou a trave. No intervalo, o Atlético-MG fez quatro mudanças, mas o Corinthians começou melhor. Em lances na sequência, o alvinegro acertou a trave duas vezes. Yuri Alberto perdeu uma chance clara aos 16 minutos, mas dois minutos depois, Róger Guedes marcou um golaço e empatou o duelo em 2 a 2. Com isso, a decisão foi para os pênaltis. Nas penalidades, o Galo perdeu três e o Corinthians avançou por 3 a 1.