Grêmio vence o Cruzeiro no Mineirão e se classifica na Copa do Brasil

Villasanti marcou o único gol da partida e os gremistas avançaram com 2 a 1 no agregado

ALESSANDRA TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Grêmio e Cruzeiro tinham empatado por 1 a 1 na ida, mas os gremistas ficaram com a vaga



O Grêmio está nas quartas de final da Copa do Brasil. Na disputa entre os maiores campeões do torneio, Cruzeiro e Grêmio se enfrentaram no Mineirão em busca da vaga na próxima fase, após empatarem por 1 a 1 na ida. O jogo teve maior domínio dos donos da casa, com 75% da posse de bola e 24 finalizações, contra 5 dos gremistas. Porém, ter a bola não significa vencer e Mathías Villasanti ressaltou isso aos 27 minutos, quando bateu no cantinho de Rafael e marcou o único gol da partida. Nos acréscimos, Machado foi expulso e não deu tempo da Raposa buscar o empate. Sendo assim, o Grêmio se junta a Bahia e Palmeiras na próxima fase. Os confrontos das quartas serão sorteados pela CBF, ainda sem data definida. As partidas estão marcadas para 5 e 12 de julho.