Corinthians empresta Sornoza para time mexicano até o final de 2021

O meio-campista equatoriano, que estava cedido à LDU, fez 50 partidas com a camisa do Timão, distribuiu onze assistências e anotou um gol

Reprodução/Tijuana Junior Sornoza, do Corinthians, foi emprestado até o final de 2021 ao Tijuana, do México



O Corinthians fechou nesta sexta-feira, 8, o empréstimo do meio-campista Junior Sornoza ao Tijuana, do México. O equatoriano ficará na equipe até o final da próxima temporada, ou seja, dezembro de 2021. A informação foi confirmada pelo clube mexicano, que anunciou o jogador e exaltou suas qualidades. “Habilidoso, com bom controle de bola e criativo, características com as quais se junta à lista de reforços para esta competição”, comunicou.

O Alvinegro paulista contratou Sornoza por R$ 12 milhões em janeiro de 2019. Mesmo tendo um início promissor e participando do título do tricampeonato do Paulistão, o armador perdeu espaço na equipe e acabou sendo cedido à LDU nesta temporada. Lá, o atleta voltou a ter bons momentos, mas não foi suficiente para convencer a diretoria do clube equatoriano a comprá-lo em definitivo.

Sornoza tem vínculo com o Timão até o final de 2022. Com a camisa do Corinthians, o meia participou de 50 partidas, distribuiu 11 assistências e marcou apenas um gol. O auge do atleta foi o lançamento para Vagner Love, que garantiu o título ao time no Estadual de 2019.