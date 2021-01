Fernando Diniz exagerou na bronca com Tchê Tchê? Veja o comentário de Vampeta

O Velho Vamp jogou ao lado de Diniz e fez um comentário curioso sobre o temperamento do atual treinador do São Paulo

A discussão entre Fernando Diniz e Tchê Tchê na derrota do São Paulo para o RB Bragantino segue repercutindo nas redes sociais e nos programas esportivos. Apesar de alguns classificarem a bronca do treinador algo normal no ambiente do futebol, os termos “ingrato”, “mascaradinho” e “perninha” não foram bem aceitos por grande parte dos espectadores. Comentarista do Grupo Jovem Pan e ex-colega de Diniz, Vampeta está no grupo dos que consideram que ele passou do tom ao chamar a atenção do meio-campista são-paulino.

“Eu joguei com o Diniz no Corinthians e no Juventus. Se algum treinador fizesse algo parecido com ele naquela época, ele teria brigado com o técnico. Outra coisa: não é porque você tem amizade com o jogador que você pode fazer isso. Ele está totalmente errado. Eu não estou falando que o Tchê Tchê tinha que sair na mão com o Diniz, mas os filhos do Tchê Tchê estudam, os jogos são transmitidos ao vivo e tem as provocações na escola. Há o bullying quanto a isso. O cara é pai de família! Não é só ali dentro de campo que repercute. As amigas da mulher do jogador também falam. Não interessa se existe uma relação entre os dois. As pessoas que estão envolta do jogador ficam indignadas. Está todo mundo vendo!”, disse o Velho Vamp no Esporte em Discussão desta sexta-feira, 8.

Logo após a partida, Fernando Diniz afirmou que iria tratar o tema internamente com o jogador. Tchê Tchê, por sua vez, utilizou as redes sociais para pedir desculpas por ter recebido o cartão vermelho, mas não tocou no assunto. Para tentar deixar a polêmica para trás, o São Paulo buscará se reabilitar no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 10, quando enfrenta o Santos, no Morumbi, pela 29ª rodada. Líder, o Tricolor viu a diferença para o segundo colocado, agora o Internacional, cair para seis pontos.

