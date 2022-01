Corinthians empresta zagueiro Léo Santos para a Ponte Preta; veja detalhes

Em comunicado, a diretoria do clube de Campinas informou que o defensor irá passar por exames clínicos e físicos antes de assinar vínculo válido por uma temporada, ou seja, até o fim de 2022

Rodrigo Coca/Agência corinthians Léo Santos durante treinamento do Corinthians



A Ponte Preta anunciou, na manhã desta segunda-feira, 3, que chegou a um acordo com o Corinthians pelo empréstimo do zagueiro Léo Santos. Em comunicado, a diretoria do clube de Campinas informou que o defensor irá passar por exames clínicos e físicos antes de assinar vínculo válido por uma temporada, ou seja, até o fim de 2022. Revelado na base do Timão, o jogador de 23 anos sofreu com contusões nos últimos dois anos, quando esteve cedido ao Fluminense, e sequer foi utilizado pelo técnico Sylvinho no último semestre do ano passado. Apesar de jovem, ele é campeão paulista duas vezes (2017 e 18) e vice-campeão da Copa do Brasil (2019) com a camisa do Timão. Com apenas três opções para o setor (João Victor, Gil e Raul), a cúpula corintiana está atenta no mercado da bola para fechar com, no mínimo, mais um zagueiro.