Copinha 2022: Saiba onde assistir aos quatro grandes de São Paulo

51ª edição do torneio de base começou neste domingo, 2, com 120 equipes

Divulgação/Mirassol Copinha volta depois de um ano por causa da Covid-19



A 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Junior, a Copinha, começou neste domingo, dia 2. Ao todo 120 clubes brigam pela taça de um dos torneios mais tradicionais da categoria de base. O Estado de São Paulo terá seus quatro grandes clubes representados: São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. O Corinthians é o maior campeão com 10 títulos, seguido do São Paulo com quatro e do Santos com três. O Palmeiras nunca ganhou a competição. Campeão de quase tudo na base em 2021, o Verdão tentará mudar a história a partir de quarta-feira, dia 5, quando entra em campo contra o ASSU às 15h15 (horário de Brasília), na Arena Inamar, em Diadema, onde irá disputar a primeira fase. A equipe está no Grupo 28 também ao lado de Real Desportivo Ariquemes e Água Santa.

O Corinthians faz sua estreia na terça-feira, dia 4, contra o Resende às 21h45. No Grupo 15, os decacampeões também irão enfrentar o River do Piauí e o São José, no estádio municipal Doutor Mário Martins Pereira, em São José dos Campos. Já o Santos está no Grupo 8 com Ferroviária, Operário e Rondoniense e irá disputar seus jogos no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. O primeiro jogo será contra o Operário nesta segunda-feira, 3, às 21h45. O São Paulo está no Grupo 21 com CSE, Perlima e São Caetano e disputará seus jogos no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. A estreia é na quarta-feira, dia 5, às 19h30 contra o CSE. A Copinha terá transmissão do SporTV e em plataformas digitais como o Paulistão Play, Youtube e Eleven.

Confira abaixo a programação dos quatro grandes de SP:

SANTOS

Dia 2: Santos x Operário às 21h45

Dia 6: Rondoniense x Santos às 21h45

Dia 9: Ferroviária x Santos às 19h

CORINTHIANS

Dia 4: Corinthians x Resende às 21h45

Dia 7: River-PI x Corinthians às 21h45

Dia 10: São José x Corinthians às 20h

SÃO PAULO

Dia 5: São Paulo x CSE às 19h30

Dia 8: Perilima x São Paulo às 21h30

Dia 11: São Caetano x São Paulo às 19h30

PALMEIRAS

Dia 5: Palmeiras x ASSU às 15h15

Dia 8: Real Ariquemes x Palmeiras às 11h

Dia 11: Água Santa x Palmeiras às 15h15