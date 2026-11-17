Em nota, o clube informou que a ação busca 'viabilizar a mediação com seus credores'

O Corinthians protocolou um pedido de tutela cautelar na Justiça de São Paulo como medida de urgência para suspender temporariamente cobranças, penhoras e bloqueios nas contas do clube. O pedido busca antecipar efeitos de um eventual processo de Recuperação Judicial e, caso a liminar seja concedida, pode durar até 60 dias.

A ação foi ajuizada pelo advogado Elias Mubarak. Em nota, o clube informou que a ação busca “viabilizar a mediação com seus credores em busca de construir uma solução definitiva para o equacionamento das dívidas” e ocorre após “análise técnica, jurídica e financeira”.

A decisão ocorre diante do risco iminente de queda do Regime Centralizado de Execuções (RCE) – mecanismo jurídico adotado pelo Corinthians para organizar e parcelar cerca de R$ 200 milhões em dívidas cíveis e trabalhistas -, provocado pelo descumprimento de obrigações financeiras.

Nesta segunda-feira (16), expirou o prazo “improrrogável” de cinco dias estabelecido pela Justiça para o clube quitar uma dívida de aproximadamente R$ 10 milhões referentes a parcelas em atraso do plano. No fim de outubro, o Corinthians já havia recebido 15 dias do Ministério Público de SP, para regularizar pendências junto ao RCE sob risco de bloqueios nas contas bancárias.

A eventual revogação da proteção concedida pelo RCE acarretaria a retomada imediata de penhoras sobre contas e recebíveis, atingindo dívidas com credores gerais e empresários. Com a cautelar, o Corinthians ganha blindagem temporária contra o travamento de suas contas enquanto define o modelo final de reorganização das dívidas sob supervisão da Justiça. Entre eles estão uma Recuperação Judicial ou até mesmo uma Recuperação Extrajudicial.

O Corinthians atravessa grave crise financeira, com uma dívida acumulada de R$ 2,8 bilhões. O clube está em atraso no pagamento dos salários do elenco profissional e da comissão técnica e chegou ao terceiro mês pendente em relação aos direitos de imagem, o que dá brecha para os jogadores pedirem a rescisão do contrato na Justiça. Ao Estadão, o Corinthians informou que trabalha para resolver a situação nos próximos dias.

Às vésperas das eleições presidenciais no clube, o Corinthians também se movimenta junto ao Ministério Público para negociar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e evitar um pedido de intervenção judicial.

Veja a nota do Corinthians sobre a tutela cautelar

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que, nesta data, representado pelo advogado Elias Mubarak, do escritório Mubarak Advogados, ajuizou pedido de tutela cautelar, com fundamento no artigo 20-B da Lei nº 11.101/2005, para viabilizar a mediação com seus credores em busca de construir uma solução definitiva para o equacionamento das dívidas.

A iniciativa decorre de análise técnica, jurídica e financeira conduzida de forma profissional pela atual gestão, que diante do agravamento do cenário financeiro e de seus impactos sobre as atividades do Clube, entende a medida como uma maneira de criar um ambiente organizado de negociação, com a participação de mediador e acompanhamento do Poder Judiciário.

Com o pedido, o Corinthians busca assegurar um período protegido de negociação, criando condições para que o Clube inicie 2027, sob nova gestão, com maior previsibilidade e segurança no cumprimento de suas obrigações. Também foi solicitado o acompanhamento do processo por administrador judicial independente, como forma de reforçar a transparência da iniciativa e a boa-fé do Clube, já que esse acompanhamento não decorre de obrigação legal.

O Clube reafirma seu respeito a todos os parceiros, fornecedores e demais credores, fundamentais para a história e o futuro da instituição.

O Corinthians seguirá atuando com seriedade, responsabilidade e transparência e informará oportunamente os desdobramentos do processo.“