Corinthians está invicto contra o São Paulo em Itaquera; veja retrospecto

A vitória mais expressiva do Timão sobre o Tricolor, sem dúvida, aconteceu em 2015, quando os mandantes aplicaram 6 a 1 sobre o arquirrival, na partida dá festa do título do Brasileirão

Rubens Chiri/saopaulofc.net Vitor Bueno, do São Paulo, tentando se desmarcar dos corintianos, em clássico na Neo Química Arena



O Corinthians terá a árdua missão de enfrentar o São Paulo, líder disparado do Campeonato Brasileiro 2020, no próximo domingo, 13, a partir das 18h15 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada. Ainda assim, se depender do retrospecto das equipes em Itaquera, a torcida corintiana pode ficar esperançosa. Até o momento, o Timão soma 9 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota para o rival em sua casa, inaugurada em 2014.

A vitória mais expressiva do Timão sobre o Tricolor, sem dúvida, aconteceu em 2015, quando os mandantes aplicaram 6 a 1 sobre o arquirrival, na partida dá festa do título do Brasileirão. No ano passado, outro triunfo marcante aconteceu na final do Paulistão, quando Vagner Love marcou no fim e deu o tricampeonato ao clube do Parque São Jorge. O São Paulo, por sua vez, ficou perto de quebrar o tabu em 2018, na semifinal do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Tricolor estava à frente do placar até os acréscimos do segundo tempo, quando Rodriguinho empatou o confronto e levou a disputa para as penalidades – o Corinthians acabou ficando com a vaga na final.

Veja os resultados de todos os Majestosos na Neo Química Arena