Espanha marca no fim, derrota Itália e enfrenta a Croácia na final da Liga das Nações 

Decisão está marcada para o próximo domingo, 18, às 15h45 (de Brasília), no Estádio De Kuip, na Holanda

Reprodução/Twitter/@SEFutbol Espanha venceu a Itália na semifinal da Liga das Nações



A Espanha garantiu sua vaga na final da Liga das Nações nesta quinta-feira, 15, ao derrotar a Itália por 2 a 1, no De Grolsch Veste, em Enschede, na Holanda. Após abrir o placar logo cedo com Yeremy Pino, a Fúria viu a Azzurra deixar tudo igual com Ciro Immobile, ainda no primeiro tempo. Ao seu estilo, os espanhóis controlaram a etapa complementar e chegaram ao gol aos 43 do segundo tempo, com Joselu aproveitando sobra dentro da área. Com o resultado, a La Roja enfrentará na decisão a Croácia, que despachou a Holanda na última quarta-feira. A finalíssima está marcada para o próximo domingo, 18, às 15h45 (de Brasília), no Estádio De Kuip, também em território holandês. No mesmo dia, às 10 horas (de Brasília), os italianos pegam a Laranja Mecânica na disputa pelo terceiro lugar. Criada em 2018, a Nations League está em sua terceira edição e tem Portugal e França como campeões. Para a Espanha, a finalíssima será a oportunidade de ganhar seu quinto título na história, já que o país ibérico é campeão mundial e tri da Eurocopa. Já os croatas, sensação do futebol de seleções nos últimos anos, vão em busca de seu primeiro troféu na história.