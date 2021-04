Corinthians estreia na Copa Sul-Americana contra último colocado do Paraguaio

Fundado em 1911, o River Plate é um time pequeno do Paraguai, com uma torcida bem menos numerosa que a de Olimpia e Libertard, os dois maiores do país, ou até mesmo Cerro Porteño e Guaraní, times que costumam participar dos torneios sul-americanos nos últimos anos

O Corinthians inicia a sua trajetória na Copa Sul-Americana 2021 a partir das 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, 22, diante do River Plate, do Paraguai, em Assunção, no Defensores del Chaco. Para começar bem a competição e tentar avançar de fase sem dificuldades no Grupo E, o time treinado por Vagner Mancini sabe que precisará vencer o rival, atual último colocado do Campeonato Paraguaio. Penãrol, do Uruguai, e Sport Huncayo, do Peru, são os outros rivais do Alvinegro paulista – vale lembrar que somente o primeiro colocado de cada chave classifica às oitavas de final.

Fundado em 1911, o River Plate é um time pequeno do Paraguai, com uma torcida bem menos numerosa que a de Olimpia e Libertard, os dois maiores do país, ou até mesmo Cerro Porteño e Guaraní, times que costumam figurar nos últimos torneios sul-americanos. Em termos de conquistas, o xará do todo poderoso clube argentino também não tem nenhum grande título na primeira divisão local, tendo em sua galeria apenas troféus de divisões anteriores. O River, aliás, viveu seu pior momento em 2007, quando chegou à quarta e última divisão do futebol metropolitano paraguaio. O clube retornou à elite apenas em 2016.

No atual Campeonato Parauaio, o River é o lanterna com 6 pontos, somando uma vitória, três empates e oito derrotas em 12 rodadas do Torneio Apertura. O mau desempenho fez com que o treinador Enrique Landaia fosse demitido – ele ficou apenas sete jogos no time. Quem retornou foi o treinador Celso Ayala, campeão da Libertadores com o River Plate, da Argentina, em 1996, além de ter em seu currículo como jogador duas participações em Copas do Mundo (1998 e 2002). Em campo, o time demonstra muita fragilidade defensa e extrema dependência dos cruzamentos para atacante. Além de transmitir a partida em AM 620, a Jovem Pan traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Vampeta e reportagem de Caíque Silva no Panflix e YouTube.