Corinthians faz 2 a 0 no River-PI e se classifica para a próxima fase da Copinha

Felipe Augusto e Rodrigo Varanda marcaram os gols da vitória por 2 a 0 em São José dos Campos

BRUNO CASTILHO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians venceu a segunda na Copinha



O Corinthians está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta sexta-feira, 7, a equipe do Parque São Jorge enfrentou o River do Piauí e venceu por 2 a 0, em São José dos Campos. O primeiro tempo foi de domínio quase absoluto do Corinthians, que tirou um pouco o pé nos minutos finais e viu o River ficar mais com a bola, mas não levar real perigo. A primeira jogada mais clara de gol do alvinegro foi aos 16 minutos, quando Felipe Augusto subiu mais alto do que todo mundo e cabeceou no canto. O goleiro Pedro Lucas fez bela defesa. De tanto insistir, aos 30 minutos o mesmo Felipe recebeu livre na entrada da área e bateu no cantinho, abrindo o placar.

No segundo tempo, o Corinthians continuou em cima e aos 11 minutos, Rodrigo Varanda apareceu na pequena área e chutou para as redes, ampliando o marcador. Ele tinha acabado de entrar em campo. Aos 44 minutos, Biro bateu com precisão, mas a bola bateu na trave e não entrou. Na terceira rodada, o Timão enfrenta o São José na segunda-feira, dia 10, às 20h (horário de Brasília). A equipe lidera o grupo com seis pontos. O Resende tem três pontos e River e São José apenas um cada.