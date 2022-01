Palmeiras anuncia o volante Jailson, ex-Grêmio, como quarto reforço para 2022

Jogador de 26 anos assina até o fim da temporada 2022 e, de acordo com o clube, pode ser utilizado também como zagueiro

Divulgação Jailson chega com contrato até o fim de 2022



Dias depois do diretor de futebol anunciar que a contratação de Jailson, ex-Grêmio, estava bem encaminhada, o Palmeiras confirmou nesta sexta-feira, 7, a chegada do volante de 26 anos. O atleta estava no Dalian Pro, da China, desde 2020. De acordo com o clube, Jailson assinou contrato de uma temporada com o Verdão e pode ser utilizado também como zagueiro. “Estou muito feliz pela oportunidade de chegar a um clube vencedor como o Palmeiras e é motivo de muito orgulho fazer parte deste grande time. Já estou muito ansioso para começar a trabalhar e dar alegrias à torcida”, afirmou o atleta à TV Palmeiras/FAM. Jailson estreou profissionalmente no Grêmio em 2016. Em sua passagem foi campeão da Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana e Campeonato Gaúcho. Em 2019 se transferiu para o Fenerbahçe, da Turquia, e no segundo semestre de 2020 para a China. Devido à pandemia, o volante atuou pouco e está sem jogar desde novembro do ano passado.

“No tempo em que não estava jogando, procurei me manter em forma e estou bem fisicamente. É muito bom chegar a um clube gigante, com uma estrutura maravilhosa e com grandes jogadores. Estou ansioso demais para ajudar. Agora é conhecer melhor e trabalhar com os meus companheiros para ficar à disposição do professor Abel”, disse. Jailson é o quarto reforço do Verdão para a temporada 2022. O goleiro Marcelo Lomba, ex-Internacional, o meio-campista Eduard Atuesta, do Los Angeles FC, e o atacante Rafael Navarro, ex-Botafogo, também chegaram para a atual temporada. O clube estreia na temporada no dia 23 de janeiro contra o Novorizontino, no Campeonato Paulista, e logo depois viaja ao Catar para a disputa do Mundial de Clubes. Em 8 de fevereiro a equipe estreia contra o Al Nahyan às 13h30 (horário de Brasília).