Corinthians inicia preparação para jogo contra o Fortaleza com retorno de Gil

Zagueiro se recuperou de gripe, que o deixou de fora da partida contra o Boca; duelo será domingo, na Neo Química Arena, às 16h

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Gil se recuperou de gripe e voltou aos treinos com o Corinthians



Depois de folga após a vitória contra o Boca Juniors, na terça-feira, pela Copa Libertadores, o elenco do Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira, 28, e começou a preparação para o jogo contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no último jogo fizeram atividades na área interna do CT para trabalho regenerativo. Os demais atletas fizeram aquecimento no campo sob os olhares dos auxiliares de Vítor Pereira, que segue afastado pela Covid-19. O grupo ainda trabalhou posse de bola e enfrentamento em campo reduzido. O zagueiro Gil, que ficou de fora do jogo contra o Boca, se recuperou de gripe e voltou ao treino. O Corinthians ainda faz mais um treino nesta sexta antes da partida. O alvinegro é o terceiro na tabela do Brasileirão com 6 pontos, enquanto o Leão do Pici é o lanterna com 0 pontos.