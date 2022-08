Cuca reestreia no Atlético-MG com derrota para o Inter por 3 a 0 e pode ter desfalque em decisão com o Palmeiras

Na quarta-feira, mineiros e paulistas iniciarão o confronto das quartas de final da Libertadores; Arana saiu machucado e pode desfalcar o Galo

DONALDO HADLICH/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Wanderson comemora gol do Internacional no Beira-Rio



Mesmo com o retorno de Cuca à beira do gramado, o Atlético-MG voltou a decepcionar a sua torcida no Brasileirão ao perder para o Internacional, neste domingo, em Porto Alegre. A derrota por 3 a 0 para o time gaúcho evidencia o declínio do atual campeão nacional na temporada. A vitória do Inter foi construída toda no primeiro tempo. Maurício (duas vezes) e Wanderson selaram o triunfo que marcou com derrota o início dessa nova passagem do técnico no Galo. Para piorar, o time mineiro poderá ficar sem Arana para o jogo contra o Palmeiras, na quarta-feira, no Mineirão, em jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O lateral esquerdo saiu com dores na parte posterior da coxa.

Apesar da derrota, Cuca não acha que o Atlético se apresentou mal contra o Inter. “Todos têm que assumir a responsabilidade. Por mais difícil que seja digerir, mas disso tirar proveito. Eu não diria que o time fez um mal jogo. Se você pegar números do jogo e não souber o resultado, vai pensar: ‘Este jogo foi 3 a 3, 4 a 3. Mas foi 3 a 0 porque o adversário foi eficaz, fez os gols. E nós criamos muitas oportunidades”, disse o treinador. “É recomeçar um trabalho que a gente sabia que ia ter. Está no preço. Eu sei como fazer, e as coisas vão melhorar.”

*Com informações do Estadão Conteúdo