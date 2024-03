Corinthians inscreve Bidu na Copa do Brasil, e lateral deve enfrentar o São Bernardo

Com Diego Palácios machucado e sem confiar em Hugo, comissão técnica alvinegra reintegra lateral-esquerdo que estava prestes a deixar o clube

Rodrigo Coca/Agência Corinthians O lateral-esquerdo Matheus Bidu pode fazer nesta quinta seu primeiro jogo pelo Corinthians em 2024



O lateral-esquerdo Matheus Bidu, inicialmente fora dos planos para a temporada de 2024, teve sua situação alterada dentro do Corinthians. Ele foi inscrito na Copa do Brasil nesta quarta-feira (13), podendo se tornar uma opção para o técnico António Oliveira no confronto contra o São Bernardo, marcado para esta quinta (14). Sem ser relacionado pelo treinador Mano Menezes nos jogos do Campeonato Paulista, Bidu viu sua participação no time ficar em segundo plano. Com a mudança de comando na equipe principal, o jogador permaneceu sem ser inscrito para o Estadual. Diante desse cenário, a diretoria corintiana cogitava negociar Bidu, que despertou interesse de clubes como Vitória e Goiás. Entretanto, diante da nova perspectiva, o lateral se torna uma opção para o duelo da segunda fase da competição nacional.

Nos últimos treinamentos, Bidu foi mais utilizado pelo treinador português nas atividades de campo, participando de diversos treinos táticos. Nessa nova fase, ele enfrentará a concorrência de Hugo, uma vez que o lateral-esquerdo equatoriano Diego Palácios, em processo de recuperação de uma lesão no joelho, ainda está sob cuidados médicos. No entanto, ex-jogador do Goiás enfrenta questionamentos da torcida. Além da inclusão de Bidu, o Corinthians também relacionou o volante Paulinho, que se recuperou de uma lesão no joelho. A Copa do Brasil é tratada como prioridade neste primeiro semestre não apenas pelas cotas financeiras, mas também pela oportunidade de garantir vaga na Copa Libertadores em caso de conquista do título.

*Com informações do Estadão Conteúdo