Ex-técnico de Portugal, Fernando Santos assume a Polônia

Treinador esteve no comando da seleção portuguesa durante oito anos; anúncio oficial será nesta terça-feira, 24

EFE/EPA/Georgi Licovski Fernando Santos comandou Portugal na Copa do Mundo do Catar



O técnico português Fernando Santos será o novo técnico da Polônia. A seleção polonesa e o treinador chegaram a um acordo nesta segunda-feira, 23. O anúncio oficial está previsto para esta terça-feira, 24. O vínculo deve ir até 2026. O presidente da Federação Polonesa de Futebol, Cezary Kulesza, publicou uma foto ao lado do treinador em seu perfil no Twitter. Fernando Santos comandou a seleção portuguesa durante oito anos: participou das conquistas da Eurocopa de 2016 e da primeira edição da Liga das Nações da Europa, em 2019. Ele foi demitido do cargo após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar para o Marrocos. Além de Portugal, Fernando Santos comandou a Grécia entre 2010 e 2014. Os gregos chegaram às quartas de final da Eurocopa de 2012 e nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.