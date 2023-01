Em dia de recorde de Harry Kane, Tottenham vence o Fulham pela Premier League

Atacante se tornou o maior artilheiro do clube, se igualando a Jimmy Greaves, com 266 gols

Reprodução/ twitter @SpursOfficial Kane pode ultrapassar marca de Greaves e se isolar na artilharia do clube



A segunda-feira, 23 de janeiro de 2023, ficará marcada na história do Tottenham e de Harry Kane. O atacante marcou o único gol da vitória dos Spurs contra o Fulham, por 1 a0, na 21ª rodada da Premier League, e se igualou a Jimmy Greaves como o maior artilheiro da história do clube. Os dois têm 266 gols. Greaves ficou no clube de 1962 a 1970. Kane, por sua vez, está na equipe desde 2009, mas desde 2013 de forma definitiva – foi emprestado para o Leyton Orient (2011), Millwall (2012), Norwich City (2012/13) e Leicester (2013). O atacante também chegou aos 300 jogos no Campeonato Inglês. No Craven Cottage, os Spurs tiveram um primeiro tempo um pouco difícil, até que aos 46 minutos do primeiro tempo, Harry Kane bateu com curva e abriu o placar. No segundo tempo, o jogo ficou morno, com as duas equipes tendo dificuldades de finalização, o que impediu nova mudança no placar. O resultado coloca os Spurs na quinta colocação. O Fulham aparece no sétimo lugar. Os times voltam a campo no fim de semana pela Copa da Inglaterra. O Tottenham pega o Preston, no sábado, às 15h (horário de Brasília) e o Fulham encara o Sunderland mais cedo, às 12h.