Corinthians melhora no segundo tempo, vira o jogo contra o Coritiba e amplia série invicta

Timão se afastou da zona de rebaixamento e ganhou moral para duelo com o São Paulo, pela Copa do Brasil; torcida cantou ‘quarta-feira é guerra’

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Wesley comemora com os companheiros após marcar o gol que fechou o placar



Após 45 minutos tenebrosos, dos quais saiu no lucro após vitória parcial do Coritiba, o Corinthians melhorou na segunda etapa e virou o jogo para 3 a 1 na Neo Química Arena, com gols de Gil, Yuri Alberto e Wesley — este último uma pintura —, para delírio de mais de 42 mil torcedores alvinegros. O triunfo amplia a série invicta mosqueteira para 11 jogos (8 vitórias e 3 empates), afasta o Timão da zona de rebaixamento e aumenta a confiança antes do decisivo duelo com o São Paulo, pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, 16, o Majestoso no Morumbi decidirá o finalista do mata-mata nacional. O primeiro confronto terminou com vitória dos comandados por Vanderlei Luxemburgo por 2 a 1. Não à toa, a Fiel terminou o confronto deste domingo, 13, gritando “quarta-feira é guerra”.

É verdade que o Corinthians deixou muito a desejar no primeiro tempo. Esperou o Coritiba do meio-campo para trás, se enrolou a marcação alta do adversário e tomou um gol após cobrança de escanteio, seu calcanhar de Aquiles. Henrique ganhou de cabeça, a bola bateu em Murilo e morreu no gol de Cássio. A postura conformada do Timão só melhorou após o intervalo, quando saíram Fagner, Fábio Santos e Gabriel Moscardo para as entradas de Bruno Mendez, Bidu e Wesley. Aos 9 minutos, o Alvinegro já havia virado, gols de Gil, após escanteio, e Yuri Alberto, com passe de Ruan — que melhorou saindo da ponta esquerda. Em ótima jogada individual, o garoto Wesley fechou o placar aos 22 minutos. Com o jogo definido, Gil se aventurou no ataque e chegou perto de balançar a rede em três oportunidades, mas estava impedido em duas — tendo acertado o travessão em uma delas.