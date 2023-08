PSG confirma permanência de Mbappé para o restante da temporada: ‘Está de volta’

Presidente do clube francês, Nasser Al Khelaifi afirmou que encerrou o imbróglio com o ‘Tartaruga Ninja’

Yoan Valat/EFE Kylian Mbappé o maior artilheiro da história do PSG



Kylian Mbappé foi reintegrado ao elenco do Paris Saint-Germain neste domingo, 13. Afastado de parte da pré-temporada e não relacionado no empate contra o Lorient, o atacante treinou com o restante dos companheiros no Centro de Treinamento de Poissy. Em entrevista ao jornal “L’Équipe”, o presidente do clube, Nasser Al Khelaifi, afirmou que encerrou o imbróglio com o “Tartaruga Ninja” e que conta com o astro para o restante da temporada 2023/2024. “Kylian está de volta”, declarou o mandatário. “Ele está dedicado ao PSG”, acrescentou. De acordo com a publicação do periódico, entretanto, o clube ainda descarta liberar seu camisa 7 “de graça” em junho de 2024, quando encerra seu contrato. Assim, é esperado que o atleta seja negociado nos próximos dias ou assine uma prorrogação de vínculo.