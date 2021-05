Corinthians mira R$ 640 mil em jogo de despedida da Copa Sul-Americana

Para os jogadores do Timão, a oportunidade também serve para mostrar potencial para Sylvinho, técnico recém-contratado que ainda não estreará, mas estará de olho na partida

EFE/EPA/NELSON ALMEIDA O Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana



O Corinthians vai apenas cumprir tabela na partida desta quarta-feira, 26, marcada para começar às 21h30 (de Brasília), diante do River Plate (PAR), na Neo Química Arena. Já eliminado, o Alvinegro não tem mais chances de classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e deverá colocar um time misto em campo na última rodada. Uma vitória diante dos paraguaios, porém, significaria um reforço importante nos caixas do Timão. Isso porque a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) premia com 120 mil dólares (na cotação atual, cerca de R$ 640 mil) os segundos colocados de cada chave. Vale lembrar que somente o líder de cada grupo vai ao mata-mata.

Atualmente na terceira posição da chave E, o Corinthians soma 7 pontos, três a menos que o River Plate (PAR). Desta forma, a equipe alvinegra, que terá o interino Fernando Lázaro como treinador, precisa de uma vitória simples para conseguir o objetivo. Os paraguaios, por sua vez, ainda sonham com a classificação. Para isso, precisaram bater o time do Parque São Jorge e torcer para que o Peñarol (URU) tropece diante do Sport Huancayo (PER), em partida marcada para começar no mesmo horário. Para os jogadores do Timão, a oportunidade também serve para mostrar potencial para Sylvinho, novo técnico que estará de olho no duelo. Ele, inclusive, estreará no próximo domingo, 30, contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena, pela rodada inicial do Campeonato Brasileiro.