Fagner recebe surpresa de David Beckham em retorno aos treinamentos no Corinthians

O astro inglês enviou um vídeo ao atleta do Timão para parabenizá-lo pelos 400 jogos pelo Alvinegro e para pergunta sobre a história da camisa de número 23; assista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Corinthians Fagner recebeu uma surpresa de David Beckham



Fagner retornou aos treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira, 24, após cumprir o período de isolamento por ter se infectado pelo novo coronavírus. O que o lateral direito do Corinthians não esperava, no entanto, era receber uma homenagem de seu ídolo, o ex-jogador David Beckham. O astro inglês enviou um vídeo ao atleta do Timão para parabenizá-lo pelos 400 jogos pelo Alvinegro, completados na vitória sobre a Inter de Limeira. “Olá, Fagner! É o David Beckham. Eu quero te fazer uma pergunta: eu sei que você veste a camisa número 23, mas por quê? Eu ouvi que é uma ótima história, eu adoraria ouvi-la. E uma última coisa: eu gostaria de parabenizá-lo pelos 400 jogos com o Corinthians. É um feito impressionante! Parabéns e felicidades”, disse. Veja abaixo.

Emocionado, Fagner agradeceu o carinho de Beckham e contou a história com a camisa de número 23. “A história da camisa 23 começou por causa do David Beckham na época que ele era do Real. Na verdade, na época que ele era do Manchester eu já gostava muito dele, da forma como ele batia na bola. Eu, por jogar na beirada do campo, sempre quis me espelhar nele. Impossível ter a qualidade dele, mas com o passar do tempo, quando eu cheguei no PSV (HOL), quis pegar a camisa 23 logo por começar minha trajetória na Europa. Essa mensagem eu preciso guardar para o resto da vida porque receber isso do seu ídolo é muito gratificante”, falou o ala, que pode voltar a campo nesta quarta-feira, 26, na partida contra o River Plate (PAR), na Neo Química Arena.