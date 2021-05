Corinthians não relaciona titulares para partida contra o Novorizontino; veja relação

Vagner Mancini optou por descansar os seus principais jogadores na última rodada do Paulistão; Palmeiras precisa de um tropeço do time de Novo Horizonte para avançar às quartas de final

Reprodução/Twitter/@Corinthians Vagner Mancini durante partida do Corinthians na Sul-Americana



O treinador Vagner Mancini optou por não relacionar nenhum jogador considerado titular do Corinthians para a partida contra o Novorizontino, na Neo Química Arena, válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista e marcada para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, 9. Já classificado para as quartas de final, o Alvinegro paulista irá focar na próxima fase do Estadual e também na Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, o Timão mede forças com o Peñarol, no Uruguai, pela quarta rodada do torneio continental – a equipe brasileira precisa vencer para continuar viva na competição.

A partida entre Corinthians e Novorizontino, porém, interessa o Palmeiras. Terceiro colocado do Grupo C, o Verdão soma 18 pontos, um a menos que o time do interior. Assim, além de precisar vencer a Ponte Preta, em Campinas, também neste domingo, o Alviverde terá que torcer para o rival ao menos empatar. Durante a semana, o técnico Vagner Mancini já não havia assegurado que colocaria os titulares na última rodada do Paulistão, mas disse que a sua equipe entrará em campo para vencer. Entre os inscritos, todos não estiveram no time ideal no empate contra o São Paulo e no triunfo sobre o Sport Huancayo, no Peru.

Veja quem são os relacionados para a partida:

Goleiros: Caíque França, Guilherme e Matheus Donelli

Lateral: Fábio Santos

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Léo Santos

Meias: Adson, Araos, Camacho, Gabriel Pereira, Mandaca, Mateus Vital, Matheus Araújo, Roni Vitinho e Xavier

Atacantes: Antony, Felipe, Gustavo Silva, Jô, Léo Natel e Rodrigo Varanda