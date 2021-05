Vagner Mancini responde se Corinthians vai ‘entregar’ para eliminar o Palmeiras; assista 

O Timão pode prejudicar o rival no Campeonato Paulista se perder para o Novorizontino no próximo domingo, 9

Reprodução/Twitter/@Corinthians Vagner Mancini observa partida entre Corinthians e Sport Huancayo



O Corinthians encontrará um cenário curioso na partida deste domingo, 9, contra o Novorizontino, na Neo Química Arena, válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Já classificado para as quartas de final, o Timão pode prejudicar o rival Palmeiras se for derrotado. Isso porque o Verdão está na terceira colocação do Grupo C com 18 pontos, um a menos que a equipe de Novo Horizonte, a primeira está dentro da zona de classificação para o mata-mata na chave. Perguntado se o Alvinegro poderia “facilitar” o próximo confronto, o técnico corintiano Vagner Mancini negou e disse que o foco é a vitória.

“No domingo, nós temos um jogo extremamente importante. É óbvio que nós queremos a vitória porque o Corinthians vive disso. E é importante que a gente estabeleça mais uma marca. Hoje, a equipe jogou de uma forma totalmente agressiva, mereceu muito o resultado e veio disposta, desde o primeiro minuto, a forçar o jogo ofensivo diante dos peruanos. Fiquei satisfeito com o que vi na partida”, disse o treinador, em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Sport Huancayo, no Peru, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na conversa com a imprensa, Mancini ainda afirmou que irá manter o esquema com três zagueiros.

Assista abaixo: