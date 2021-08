Em live, Corinthians anuncia volta de Willian após 14 anos: ‘Estou pronto e muito feliz’

Aos 33 anos, meio-campista retorna ao clube que o revelou para o futebol

Reprodução/ Corinthians Willian estava no Arsenal, da Inglaterra



Em live no perfil oficial do Corinthians no Instagram no fim da tarde desta segunda-feira, 30, o presidente Duílio Monteiro Alves anunciou o retorno do meio-campista Willian, ao lado do atleta. O mandatário desejou sucesso e agradeceu o jogador por seu retorno. “Eu que agradeço. Estou muito feliz e será um prazer imenso. Toda diretoria, comissão técnica e todo mundo que fez um esforço. Estou recebendo muita mensagem de apoio e carinho dos torcedores e farei de tudo para dar uma alegria ao torcedor corintiano. Estou de volta”, disse o ex-jogador do Arsenal, que foi revelado nas categorias de base do time alvinegro ainda em 1998. “Estou pronto. Estou na expectativa de poder voltar e vestir essa camisa”, completou Willian, que anunciou sua chegada para quarta-feira, 1º de setembro, dia do aniversário do clube.

Aos 33 anos, Willian volta ao time que começou sua carreira. Em 2006 o meio-campista também chamado de “motorzinho” subiu para o profissional e ficou apenas uma temporada. Em 2007 se transferiu para o Shakhtar Donetsk, onde ficou conhecido mundialmente. Em 2013 assinou com o Chelsea, clube que defendeu até 2020, ao se mudar para o Arsenal. Nesta segunda o clube inglês e o atleta brasileiro entraram em acordo e rescindiram o contrato. Willian também tem passagens pela seleção brasileira sub-20 e principal.