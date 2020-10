Corinthians negocia com o Monaco pela contratação do zagueiro Jemerson

Nas redes sociais, a torcida do Alvinegro paulista foi à loucura com a possibilidade da vinda do defensor; confira

Reprodução/Instagram O zagueiro Jemerson pode ser contratado pelo Corinthians



Em busca de um zagueiro para ser titular, o Corinthians tenta a contratação de Jemerson, do Monaco. O atleta de 28 anos não tem sido aproveitado no clube francês e foi oferecido ao time paulista, que demonstrou interesse em contar com o jogador, que teve destaque no futebol brasileiro com a camisa do Atlético-MG. Jemerson tem contrato com o Monaco até o fim de junho do ano que vem. A ideia do Timão é conseguir um empréstimo pelo mesmo período e ao final de seu contrato com o time francês, contratá-lo sem custos, caso ele esteja rendendo o esperado.

O último jogo de Jemerson foi em 28 de janeiro, contra o Saint-Étienne, pela Copa da Liga Francesa. Desde então, o atleta tem conseguido, no máximo, ficar no banco de reservas. A janela de transferências internacionais fecha daqui a duas semanas. Ou seja, ainda há algum tempo para o acerto. Jemerson não tem tido oportunidade no Monaco, mas saiu cheio de moral do Brasil. Ele jogou no Atlético-MG entre 2010 e 2016 e chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Danilo Avelar sofreu uma grave lesão no joelho e só voltará aos gramados na próxima temporada. Neste momento, o técnico Vagner Mancini conta com apenas Gil, Bruno Méndez e Marllon no setor, além de garotos das categorias de base.

Nas redes sociais, a torcida do Alvinegro paulista foi à loucura com a possibilidade da vinda do defensor. Vários torcedores se manifestaram a favor da contratação de Jemerson. Veja abaixo alguns comentários.

@Corinthians anuncia o Jemerson aí pelo amor de Deus 👉🏽👈🏽 — Julio Cesar 🦅🖤🤍 (@OJulioMoreira) October 27, 2020

anuncia o jemerson aí amigão — O Coringão (@__coringaosccp) October 27, 2020

Jô já veio, Jemerson parece que tá encaminhando bem, se o Alex Teixeira vir, já fica um time bastante legal!!! — Victor Franqueira (@VictorFranquei1) October 27, 2020

*Com informações do Estadão Conteúdo