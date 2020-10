‘O Flamengo é disparado o melhor time e tem tudo para ganhar o Brasileiro’, diz Bruno Prado

O Rubro-Negro carioca é o vice-líder e só perde para o Internacional, primeiro colocado, no saldo de gols; veja a opinião do comentarista do Grupo Jovem Pan

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Flamengo Bruno Prado acredita no título do Flamengo no Brasileirão



Atual campeão, o Flamengo conta com o melhor time do Campeonato Brasileiro e tem tudo para ganhar o torneio mais uma vez. Ao menos, essa é a opinião do comentarista Bruno Prado, do Grupo Jovem Pan. Durante o Esporte em Discussão, nesta terça-feira, 27, o especialista afirmou que o Rubro-Negro é o favorito na competição nacional – atualmente, o time carioca é o vice-líder e só perde para o Internacional, primeiro colocado, no saldo de gols. O Atlético-MG, terceiro na classificação geral, possui uma partida a menos e também pode ultrapassar a equipe comandada por Doménec Torrent.

“O Flamengo é o melhor time disparado. O Flamengo só pode se enrolar porque tem muita competição. A única vantagem que o Atlético-MG tem é o calendário. Depois do empate com o Inter, o Flamengo enfrenta nas próximas rodadas o São Paulo e o Galo. Se sair líder dessa sequência, não perde mais o Brasileirão. Lembrando que, contra o Inter, o time rubro-negro só tinha quatro jogadores em relação ao grupo do ano passado, que foi comandado por Jorge Jesus. É outro time, mudou praticamente tudo e continua forte”, comentou Bruno Prado.

O Flamengo, neste momento, está concentrando as suas atenções na Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, 28, às 21h30 (de Brasília), o Mengo visita o Athletico-PR, no jogo de ida das oitavas de final. No domingo, 1º, o Rubro-Negro encara o São Paulo, no Maracanã, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão.