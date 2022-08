Corinthians oficializa rescisão de contrato com Willian: ‘Tristeza por ver um ídolo saindo’ 

Em declaração aos torcedores, o presidente Duílio Monteiro Alves lamentou a decisão do jogador, mas informou que o Alvinegro precisa de atletas que desejam vestir a camiseta corintiana

O Corinthians oficializou nesta sexta-feira, 12, a rescisão do contrato de Willian. Através das redes sociais, o Timão postou um vídeo informando que o meia-atacante pediu para deixar o clube por motivos pessoais. Em declaração aos torcedores, o presidente Duílio Monteiro Alves lamentou a decisão do jogador, mas informou que o Alvinegro precisa de atletas que desejam vestir a camiseta corintiana. “Infelizmente, eles [familiares de Willian] não se adaptaram. O Willian nos procurou pedindo a rescisão. Nós, do Corinthians, entendemos que é um jogador de custo elevado, fizemos um esforço muito grande pela contratação. A gente fica chateado de não ter o jogador até o final do ano que vem, que era o seu vínculo inicial. Ficamos chateados pelo rendimento não ter sido o que esperava. Pensando no clube e no Willian, entendemos que era melhor opção neste momento. É um salário alto, e o Willian não está feliz. O Corinthians é muito grande, é um clube maravilhoso e temos que ter quem está feliz. Aceitamos a rescisão e desejamos todo sucesso do mundo ao atleta. Não existe negociação entre clubes, foi um pedido do atleta que não está feliz no Brasil. Assim, não há nenhuma multa. Quando ele saiu do Arsenal, ele estava livre para assinar com a gente. Então, terminando contrato hoje, a gente não paga nada mais ao Willian. Ainda assim, não há uma valor de compensação pela saída. Nos despedimos com tristeza por ver um ídolo saindo, mas desejando sorte”, disse o mandatário.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Willian deixou o Parque São Jorge e trilhou uma carreira de sucesso pela Europa. Além de brilhar no Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e passar pelo Anzhi (Rússia), o meia-atacante tornou-se ídolo no Chelsea, onde ganhou cinco títulos, entre eles duas edições do Campeonato Inglês. Pela seleção brasileira, o jogador também se destacou, sendo titular na última Copa do Mundo, disputada na Rússia, em 2018. Ao retornar para o Alvinegro após uma temporada ruim no Arsenal, o atleta criou alta expectativa na torcida, mas não conseguiu corresponder dentro de campo. Acumulando lesões, ele fez apenas um gol em 45 partidas, deixando o Alvinegro sem erguer taças. Pior do que isso, Willian também conviveu com a pressão da torcida corintiana, que chegou ameaçá-lo. Em entrevista ao Grupo Globo, o craque explicou que está deixando o Brasil justamente por esta razão. “Os motivos da minha saída são as ameaças que sofri, principalmente minha família. As ameaças nunca pararam. Sempre que o Corinthians perdia e se às vezes eu não estava bem no jogo, minha família recebia ameaça, xingamentos nas redes sociais. Minha esposa, minhas filhas, depois de um tempo começaram também atacar meu pai, minha irmã”, justificou.