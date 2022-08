Presidente do Santos crava retorno de Neymar: ‘Volta mais cedo ou mais tarde’

O mandatário do Peixe também explicou como foi a negociação para recontratar Yeferson Soteldo

Reprodução/Twitter/@AndresRueda_sfc Andres Rueda é o atual presidente do Santos



Andrés Rueda, presidente do Santos, concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 11, no CT Rei Pelé. Além de falar sobre a contratação por empréstimo de Yeferson Soteldo, o mandatário do Peixe também voltou a afirmar que Neymar irá retornar para a Vila Belmiro. Ao ser questionado sobre o tema, o cartola disse que o astro da seleção brasileira, que tem contrato com o Paris Saint-Germain até a metade de 2025, deve voltar a vestir as cores santistas. “Ele falou que ia e voltava. Mais cedo ou mais tarde vai voltar para o Santos”, comentou o dirigente. Revelado nas categorias de base do Alvinegro praiano, o craque jogou profissionalmente no clube entre 2009 e 2013 e deixou a equipe como um dos maiores ídolos da história. Além de participar da campanha do título da Libertadores (2011), Ney venceu a Copa do Brasil (2010), a Recopa Sul-Americana (2012) e o tricampeonato do Paulistão (2010, 2011 e 2012).

Já sobre a volta de Soteldo, que assinou por empréstimo com opção de compra, Rueda disse que os valores para uma aquisição em definitivo não são astronômicos. “Não são esses valores astronômicos que estão dizendo. É comparável ao Baptistão que está saindo”, disse o presidente santista, que também negou qualquer preocupação com o comportamento extracampo do venezuelano. “Qualquer moleque nessa idade traz problemas, mas nada impossível de administrar. Excelente jogador e muito identificado com o Santos e com a torcida. Pô, era para ficar um dia e ficou uma semana na Venezuela”, comentou o dirigente, aos risos. Já sobre o meia-atacante Luan, outro recém-contrato, o cartola garantiu que o Peixe irá desembolsar apenas R$ 100 mil para ficar com o atleta até o final da temporada. “Santos paga R$ 100 mil até o fim do ano. Temos prioridade na renovação por mais um ano. E prioridade na compra se aparecer interessado. Operação boa para o Santos, Corinthians e para o jogador”, afirmou.