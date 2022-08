Ídolo do Corinthians, Wladimir comparece em ato pela democracia no centro de São Paulo 

Jogador com mais partidas na história do clube do Parque São Jorge, o antigo lateral-esquerdo marcou presença na leitura pública da ‘Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito’

Reprodução/Twitter/@CDCCorinthians Wladimir (ao centro) marcou presença no ato de leitura pública da carta às brasileiras e aos brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito



Ídolo do Corinthians e jogador com mais partidas na história do clube do Parque São Jorge, Wladimir marcou presença na leitura pública da “Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito”, realizada na manhã desta quinta-feira, 11, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. Um dos fundadores do movimento “Democracia Corinthiana”, o antigo lateral-esquerdo compareceu ao ato com Coletivo Democracia Corintiana. “Nós estaremos sempre ao lado do povo, ao lado da democracia. Vamos lutar sempre, para que a democracia brasileira se fortaleça, se consolide”, disse a organização, através das redes sociais. Dentre as figuras públicas presentes no evento, também estão o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Junior – um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff -, o ex-prefeito e candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT), o candidato ao Senado Márcio França (PSB), a deputada federal Joice Hasselmann (PSDB), a ex-prefeita da capital paulista Luiza Erundina (PSOL), a cantora Daniela Mercury, a ex-ministra Marina Silva e a campeã olímpica Marta (basquete).