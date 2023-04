Corinthians perde de 3 a 1 do Goiás em jogo de estreia de Cuca

Time paulista saiu na frente, mas sofreu a virada da equipe goiana que conheceu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro

ALAN DEYVID/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO u gol marcado diante do Corinthians, durante partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2023, realizada no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia, GO, na noite deste domingo, 23 de abril de 2023



O Corinthians perdeu de 3 a 1 do Goias neste domingo, 23, em jogo de estreia do técnico Cuca. O time paulista começou o jogo na frente, e abriu o placar aos 19 minutos com um belo gol de Roger Guedes. Após abrir o placar, o jogo ficou mais equilibrado e aos 31 minutos o Goiás empatou o jogo, após Matheus Peixoto cabecear sem chances para Cássio. Com o jogo empatado, a partida ficou equilibrada até o final da primeira etapa, com os dois times tentando obter a vantagem, mas nenhum converteu as oportunidades em gol. O segundo tempo deu continuidade ao que tinha sido observado na etapa anterior, os times tentava marcar, mas não tinha sucesso. Contudo, aos 35 minutos, após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Lucas halter cabeceou e jogou a bola para o fundo das redes de Cássio, colocando o time Esmeraldino à frente. O resultado conseguido, só fez com que o Goiás tivesse mais vontade de conquistar o resultado. Ele manteve a pressão sobre o Corinthians e já nos minutos finais, aos 49, Apodi chutou rateiro e amplio e fez o terceiro gol. Ao derrotar o time paulista, o Goiás chegou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro e quebrou um tabu de dez anos sem a equipe paulista. Por outro lado, o técnico Cuca, que assumiu, sob protestos da torcida, o Corinthians na quinta-feira, 20, perdeu o jogo de estreia.