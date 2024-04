Corinthians perde mais uma, amarga 3º jogo sem vitória e segue sem marcar gol no Brasileirão

Time foi superado pelo Red Bull Bragantino, que abriu o placar no começo do jogo; resultado deixa a equipe do interior, temporariamente, na liderança da competição

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Partida entre RB Bragantino x Corinthians, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2024, realizada no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista



O Corinthians perdeu a segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro e segue sem vencer e marcar gol, algo que não acontecia há 28 anos e nunca havia acontecido no torneio desde que ele é disputado no formado atual, de pontos corridos. Jogando em Bragança Paulista, o time foi superado pelo Red Bull Bragantino que marcou gol logo no começo do jogo e o alvinegro não foi capaz de reagir. O resultado deixa o Corinthians com apenas um ponto em três jogos disputados. Dependendo dos resultados do jogo de domingo (20) o time de Itaquera pode fechar a terceira rodada na zona de rebaixamento. O Bragantino, por sua vez, com a vitória, assume temporariamente a liderança da competição. O time do interior está invicto. São sete pontos somados, resultado de duas vitórias, ambas em casa, e um empate.

No jogo, o Corinthians mostrou os mesmos primeiros das partidas precedentes. Encontrou dificuldades para criar e, quando conseguiu, finalizou mal. É um conjunto que se movimenta pouco e exibe poucas alternativas ofensivas. Além disso, os visitantes deram espaços para um oponente organizado e com jogadores velozes no ataque, sobretudo Vitinho, o autor do bonito gol que definiu o triunfo no Nabi Abi Chedid. Vitinho foi lançado pelo lado esquerdo e marcou o gol aos quatro minutos da etapa inicial, facilitou a vida dos donos da casa e dificultou a dos visitantes, que tiveram apenas lampejos de bom futebol. No segundo tempo, a equipe de António Oliveira até chegou a balançar as redes, com Pedro Henrique. Mas o ataque estava em posição de impedimento, flagrada pelo VAR, anulando o gol. Corinthians volta a jogar na terça-feira (23) pela Sul-Americana contra o Argentinos Júnior.